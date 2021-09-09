Все пишут о новом мю-штамме коронавируса. Что это такое и насколько он опасен – графики

В январе 2021 года в Колумбии зафиксировали новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который назвали B.1.621 или мю (μ) – по букве греческого алфавита. На начало осени его зафиксировали почти в полусотне стран, однако широкого распространения штамм пока не получил и неизвестно, получит ли. Серьезный уровень его распространения отмечается только в Колумбии и Эквадоре.

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В S-белке этого варианта помимо "своих" мутаций присутствуют и те, которые есть у "британской" альфы – P681H, и "южноафриканской" беты – Е484K и K417N.

Японские ученые провели тесты нейтрализации различных штаммов сывороткой крови вакцинированных "пфайзером" и переболевших, и выяснили, что этот штамм – наиболее сильно ускользающий от иммунитета из уже известных. Препринт исследования размещен на bioRxiv.

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ВОЗ разграничивает новые варианты коронавируса по степени опасности на две группы: VOC (Variant Of Concern) – наиболее угрожающие, и VOI (Variant Of Interest) – потенциально угрожающие. На начало осени 2021-го в группу VOC входят четыре штамма – альфа, бета, гамма и дельта, в VOI – пять: эта, йота, каппа, лямбда и мю. Основной ущерб в мире сейчас наносит дельта.

Мю классифицирован как новый VOI несколько дней назад – 30 августа.

Авторы провели лабораторные тесты и пишут, что мю "подвинул" прошлого лидера по ускользанию от антител – бета-штамм (B.1.351, впервые обнаружен в 2020 году в ЮАР):

Устойчивость мю к нейтрализации сывороткой переболевших в 12,4 раза выше, чем у первоначального варианта вируса из Уханя (Китай), а сывороткой вакцинированных – в 7,6 раза.

"Прямое сравнение показало, что его S-белок более устойчив к нейтрализации сывороткой, чем все другие известные сейчас варианты VOI и VOC", – пишут ученые.

Случаи повторных заражений или "прорыва" вакцинной защиты новыми штаммами "являются серьезной проблемой" в этой пандемии, пишут авторы исследования.

Между тем, пока что эпидемиологи, в отличие от некоторых СМИ, тревожно или даже апокалиптично преподносящих появление мю, не бьют тревогу. По-видимому, штамму не хватает каких-то свойств, чтобы доминировать над той же дельтой. Но из-за недостатка эпидемиологических данных о новом варианте ученые не торопятся с прогнозами.

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Евгений Пилипенко

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