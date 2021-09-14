Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, лидируют Киев и Харьковская область

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3332 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1205). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 97 больных коронавирусом (днем ранее – 18), выздоровели – 1404 (758), были госпитализированы – 718 (833).

Было сделано 62 725 тестов на COVID-19 (21 474): методом ПЦР – 29 281 (10 668), ИФА – 8413 (1659), экспресс-тестов на антиген – 25 031 (9147).

Всего на утро 14 сентября в Украине зафиксировали 2 321 272 заболевших коронавирусом, 54 457 из них умерли 54 457, выздоровели – 2 223 272.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 412 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 166);

Винницкая область – 109 (44);

Волынская – 66 (79);

Днепропетровская – 191 (60);

Донецкая – 195 (18)

Житомирская – 58 (88)

Закарпатская – 44 (1);

Запорожская – 163 (18)

Ивано-Франковская – 48 (41);

Киевская – 101 (29)

Кировоградская – 14 (7);

Луганская – 214 (37)

Львовская – 241 (86)

Николаевская – 30 (45);

Одесская – 232 (56);

Полтавская – 88 (5);

Ровенская – 141 (13);

Сумская – 84 (25);

Тернопольская – 99 (148)

Харьковская – 260 (45);

Херсонская – 59 (13);

Хмельницкая – 109 (4);

Черкасская – 143 (42);

Черновицкая – 174 (120);

Черниговская – 57 (15).

Нет данных по заболеваемости коронавирусом во временно оккупированном Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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