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Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, лидируют Киев и Харьковская область

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 08:18
Коронавирус. В Украине более 3000 новых заболевших, лидируют Киев и Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото – Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3332 заболевших COVID-19 (днем ранее – 1205). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 97 больных коронавирусом (днем ранее – 18), выздоровели – 1404 (758), были госпитализированы – 718 (833).

Было сделано 62 725 тестов на COVID-19 (21 474): методом ПЦР – 29 281 (10 668), ИФА – 8413 (1659), экспресс-тестов на антиген – 25 031 (9147).

Всего на утро 14 сентября в Украине зафиксировали 2 321 272 заболевших коронавирусом, 54 457 из них умерли 54 457, выздоровели – 2 223 272.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 412 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 166);
Винницкая область – 109 (44);
Волынская – 66 (79);
Днепропетровская – 191 (60);
Донецкая – 195 (18)
Житомирская – 58 (88)
Закарпатская – 44 (1);
Запорожская – 163 (18)
Ивано-Франковская – 48 (41);
Киевская – 101 (29)
Кировоградская – 14 (7);
Луганская – 214 (37)
Львовская – 241 (86)
Николаевская – 30 (45);
Одесская – 232 (56);
Полтавская – 88 (5);
Ровенская – 141 (13);
Сумская – 84 (25);
Тернопольская – 99 (148)
Харьковская – 260 (45);
Херсонская – 59 (13);
Хмельницкая – 109 (4);
Черкасская – 143 (42);
Черновицкая – 174 (120);
Черниговская – 57 (15).

Нет данных по заболеваемости коронавирусом во временно оккупированном Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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