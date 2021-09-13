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Сравнение наличия антител и их динамики после вакцинации CoronaVac и Pfizer: исследование

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 10:54
Сравнение наличия антител и их динамики после вакцинации CoronaVac и Pfizer: исследование - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: пресс-служба КГГА)

Примерно через месяц у привитых двумя дозами CoronaVac наблюдается устойчивое снижение уровня антител против коронавируса, но этот эффект не заметен у вакцинированных Pfizer-BioNTech. Об этом в журнале The Lancet пишут исследователи из Чили.

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На 14 июля 2021 года более 81% взрослых от 18 лет и старше в Чили, одной из самых привитых против коронавируса стран мира, получили первую дозу и свыше 72% – также и вторую. Большинство в стране прививали вакциной из "убитого" вируса CoronaVac (>75%) и "генной" вакциной Pfizer–BioNTech (~21%).

Авторы исследования стремились сравнить серопозитивность (наличие антител класса IgG к вирусу) после вакцинации этими биопрепаратами. Дата отсечки – 2 июля. Из более 56 000 включенных в анализ людей 60% получили хотя бы дозу CoronaVac, 16% – хотя бы дозу Pfizer, и почти 25% были невакцинированными.

Антитела на четвертую неделю после дозы CoronaVac были у 28% привитых, достигнув пика примерно в 77% в течение третьей недели после второй дозы:

Титры антител после

Соответствующие цифры для "пфайзера" – 79% и 97% (и показатель оставался на уровне более 92% до конца исследования):

Титры антител после

Среди невакцинированных серопозитивность варьировалась от 6% до 19% в течение пяти месяцев.

Среди привитых CoronaVac серопозитивность была значительно ниже у мужчин, чем у женщин, у людей с диабетом или хроническими заболеваниями, а также для обеих вакцин у людей 60 лет и старше по сравнению с лицами 18–39 лет.

ВАЖНО. Уровни антител (не их наличие!) мало что говорят о том, заразится ли человек "короной", а если заразится, насколько тяжело заболеет. Определенная связь наблюдается, но насколько она четкая для выводов о защите, пока идут исследования. Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить.

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Евгений Пилипенко
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