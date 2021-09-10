Свыше 97% ковид-пациентов во Львове – не привитые и ранее не болевшие: данные медиков
Подавляющее большинство (>97%) попавших в последние недели в больницы Львовской области с коронавирусной болезнью пациентов – не привитые и не болевшие ранее COVID-19. Об этом пишет местный ресурс Zaxid.net, который собрал информацию на 9 сентября по всем "ковидным" больницам области.
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На 9 сентября в области в больницах было 574 больных, в том числе 44 – в тяжелом состоянии в реанимации.
Из всех почти шести сотен госпитализированных только 26 получили хотя бы одну дозу вакцины. Из этих 26-ти 15 прошли полный курс вакцинации, но, как пишет ресурс, они якобы заразились через несколько дней после второй дозы, – то есть до того, как успел выработаться полноценный иммунитет: обычно на это отводят две-три недели после завершающей дозы.
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Среди госпитализированных нет ни одного из тех, кто ранее переболел, отмечает источник.
С начала пандемии во Львовской области только официально заболели >140 000 человек, из них 3738 умерли. На 9 сентября в области одну дозу вакцины получили лишь 350 000 человек, две – 274 000.
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