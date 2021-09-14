Ляшко о новых правилах карантина: Мы начинаем возвращение к доковидной жизни
Новые карантинные правила работы сфер экономики приведут к возвращению допандемического образа жизни в первую очередь для тех, кто вакцинирован от COVID-19 или переболел этой болезнью. Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.
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Вчера, 13 сентября, правительство внесло правки в карантинные ограничения против коронавирусной болезни. COVID-сертификат будет содержать данные о вакцинации, негативном ПЦРе или информацию, что владелец переболел. "Желтый" сертификат – с данными о первой дозе вакцины, "зеленый" – о двух дозах.
Как выразился Ляшко, с новыми изменениями в карантинных правилах "мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни доковидной".
"Мы разрешаем в желтом, оранжевом и красном уровнях эпидопасности (какие устанавливаются по определенными индикаторам заболеваемости, заполненности коек, нагруженности на здравоохранение) работать определенным сферам экономики", – сказал глава Минздрава.
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Кинотеатры, спортзалы и бассейны смогут работать в желтой зоне, если вакцинировано 80% коллектива и туда приходят вакцинированные люди. Владелец заведения выбирает, добавил Ляшко, "работает он в рамках карантинных ограничений или показывает, что это заведение работает для вакцинированных, и в нем весь коллектив привит".
Учебные заведения в желтой зоне будут работать, если привито более 80% преподавателей привито хотя бы одной дозой вакцины.
В красной зоне они будут работать, если ковидный сертификат будут иметь все (100%) сотрудники, то есть справку о полном курсе вакцинации или негативный ПЦР-тест каждые три дня, либо данные о перенесенном ковиде в течение полугода от момента отрицательного ПЦР-теста.
Министр обещает жесткие административные меры, если выявят нарушения режима.
- Между тем, новый опрос Деминициатив показал, что почти 57% (!) украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, хотя она доступна в Украине всем желающим.
- В это же время в четырех областях уже превышены показатели динамики госпитализаций из-за "короны".
- Минздрав планировал ввести в Украине желтую зону карантина с понедельника, 13 сентября. Однако этот план пока откладывается.
- Китайское исследование показало, что CoronaVac на 100% защитил женщин от тяжелого дельта-ковида, а мужчин – менее эффективно.
- В Таиланде испытали схему вакцинации CoronaVac + AstraZeneca.
- Сравнение эффективности вакцин при госпитализации с ковидом: неожиданные данные о Pfizer.
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