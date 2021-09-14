Ляшко о новых правилах карантина: Мы начинаем возвращение к доковидной жизни

Новые карантинные правила работы сфер экономики приведут к возвращению допандемического образа жизни в первую очередь для тех, кто вакцинирован от COVID-19 или переболел этой болезнью. Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

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Вчера, 13 сентября, правительство внесло правки в карантинные ограничения против коронавирусной болезни. COVID-сертификат будет содержать данные о вакцинации, негативном ПЦРе или информацию, что владелец переболел. "Желтый" сертификат – с данными о первой дозе вакцины, "зеленый" – о двух дозах.

Как выразился Ляшко, с новыми изменениями в карантинных правилах "мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни доковидной".

"Мы разрешаем в желтом, оранжевом и красном уровнях эпидопасности (какие устанавливаются по определенными индикаторам заболеваемости, заполненности коек, нагруженности на здравоохранение) работать определенным сферам экономики", – сказал глава Минздрава.

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Кинотеатры, спортзалы и бассейны смогут работать в желтой зоне, если вакцинировано 80% коллектива и туда приходят вакцинированные люди. Владелец заведения выбирает, добавил Ляшко, "работает он в рамках карантинных ограничений или показывает, что это заведение работает для вакцинированных, и в нем весь коллектив привит".

Учебные заведения в желтой зоне будут работать, если привито более 80% преподавателей привито хотя бы одной дозой вакцины.

В красной зоне они будут работать, если ковидный сертификат будут иметь все (100%) сотрудники, то есть справку о полном курсе вакцинации или негативный ПЦР-тест каждые три дня, либо данные о перенесенном ковиде в течение полугода от момента отрицательного ПЦР-теста.

Министр обещает жесткие административные меры, если выявят нарушения режима.

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Евгений Пилипенко

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