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Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 16:54
Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения - Фото
Ограничения для зрителей на спортивном соревновании во время локдауна, Дания (Фото - ЕРА)

Дания первой среди стран Евросоюза отменила все COVID-ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дании.

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По данным Минздрава, с 10 сентября в Дании прекращается классификация COVID-19 как социально опасного заболевания. Это означает, что все COVID-ограничения с этого дня перестают действовать в стране.

Теперь для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов больше не потребуется COVID-сертификат. Также детей больше не будут отправлять на самоизоляцию, если они тесно контактировали с зараженным COVID-19, – на карантин отправят только при подтвержденном заболевании. Датчане смогут вернуться в офисы, откроются школы, будут разрешены массовые мероприятия.

При этом продолжат действовать ограничения на въезд в Данию. Для украинцев въезд возможен в случае наличия свежего отрицательного теста и прохождения теста по прибытию.

При этом в Минздраве уточнили, что если ситуация с коронавирусом в Дании ухудшится, власти вернут ограничения.

  • 15 июля 2021-го Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
  • С 17 июля Дания и Германия открыли границы для украинцев.
  • С 9 сентября Польша открыла границы для туристов из Украины, однако есть требования, чтобы не проходить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. 

Читайте также: Карантин. Большинство ограничений желтой и красной зоны не будут касаться вакцинированных

Оксана Житнюк
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дания ограничения карантин коронавирус COVID-19
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