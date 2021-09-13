UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В четырех областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций из-за коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 10:47
В четырех областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций из-за коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во Львовской и Волынской областях динамика госпитализации превышает норму в 50%, установленную для зеленой зоны карантина, более трех дней подряд. Вчера, 12 сентября, в Волынской области показатель составил 65%, во Львовской – 82,6%.

В Одесской и Тернопольской областях превышение нормы наблюдается второй день подряд, вчерашние показатели – 53,1% и 62,8% соответственно.

СПРАВКА. Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Показатели по областям:

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госпитализация карантин коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 