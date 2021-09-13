В четырех областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций из-за коронавируса

В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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Во Львовской и Волынской областях динамика госпитализации превышает норму в 50%, установленную для зеленой зоны карантина, более трех дней подряд. Вчера, 12 сентября, в Волынской области показатель составил 65%, во Львовской – 82,6%.

В Одесской и Тернопольской областях превышение нормы наблюдается второй день подряд, вчерашние показатели – 53,1% и 62,8% соответственно.

СПРАВКА. Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Показатели по областям:

Денис Юдин

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