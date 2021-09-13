Кабмин внесет изменения в "карантинное" постановление: вакцинированные получат привилегии
Кабинет министров Украины в ближайшее время внесет изменения в "карантинное" постановление, которые дадут привилегии вакцинированным украинцам в желтой и красной зонах. Об этом сообщается на правительственном портале.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по предотвращению распространения COVID-19 и заявил, что уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону.
На совещании министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил, чтобы ограничения желтой и красной зон не распространялись на заведения, в которых у коллектива и посетителей есть один из трех документов:
- COVID-сертификат о вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов;
- справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.
По словам министра здравоохранения, такие изменения помогут эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить при этом экономическую активность.
В Министерстве внутренних дел сообщили о возобновлении проверок по соблюдению карантинных правил. На прошлой неделе было проверено 40 000 субъектов. Против нарушителей составили 205 админпротоколов, вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.
Также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поручил полиции отслеживать сайты, на которых могут продавать поддельные COVID-сертификаты. Проводятся оперативные действия, чтобы зафиксировать и пресечь правонарушения.
В Минздраве назвали области, в которых сейчас наблюдаются наиболее высокие темпы роста новых случаев заражения:
- Черновицкая;
- Волынская;
- Львовская;
- Тернопольская.
Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилось на 60%.
- Минздрав планировал ввести в Украине желтую зону карантина с понедельника, 13 сентября. Однако этот план пока откладывается.
- Большинство ограничений желтой и красной зон карантина не будут действовать на вакцинированных от коронавируса. Минздрав планирует ввести два новых COVID-сертификата: желтый и зеленый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. В конце прошлой недели два дня подряд были рекорды по вакцинации.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 1205 заболевших коронавирусом, 18 человек умерли от болезни.
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