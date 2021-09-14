Карантин. На западе Украины объявили о переходе в желтую зону на следующей неделе
Закарпатская область со следующей недели будет переведена на желтый уровень эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
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Полосков отметил, что при желтом уровне эпидопасности будут работать только те школы, где вакцинировано от 80% сотрудников. Школы с меньшим уровнем вакцинации персонала закроют на карантин.
По данным, опубликованным Полосковым, только в пяти территориальных громадах Закарпатской области все школы обеспечили больше 80% привитых сотрудников: в Великобийганской, Великодобронской, Колочавской, Межгорной и Синевирской.
В 21 громаде ни одна из школ не смогла достигнуть нужного уровня вакцинации, все они будут закрыты на карантин.
Полосков призвал учителей, еще не сделавших прививку от коронавируса, "принять правильное решение и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а их родителей – права на работу".
- Минздрав планировал ввести в Украине желтую зону карантина с понедельника, 13 сентября 2021 года. Однако этот план пока откладывается.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. В конце прошлой недели два дня подряд были рекорды по вакцинации.
- Вчера, 13 сентября, Кабмин обновил правила карантина.
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