Карантин. На западе Украины объявили о переходе в желтую зону на следующей неделе

Закарпатская область со следующей недели будет переведена на желтый уровень эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

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Полосков отметил, что при желтом уровне эпидопасности будут работать только те школы, где вакцинировано от 80% сотрудников. Школы с меньшим уровнем вакцинации персонала закроют на карантин.

По данным, опубликованным Полосковым, только в пяти территориальных громадах Закарпатской области все школы обеспечили больше 80% привитых сотрудников: в Великобийганской, Великодобронской, Колочавской, Межгорной и Синевирской.

В 21 громаде ни одна из школ не смогла достигнуть нужного уровня вакцинации, все они будут закрыты на карантин.

Полосков призвал учителей, еще не сделавших прививку от коронавируса, "принять правильное решение и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а их родителей – права на работу".

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Денис Юдин

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