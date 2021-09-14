Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19

В Израиле от COVID-19 умер лидер местных противников вакцинации от коронавируса Хай Шаулян. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Отмечается, что Шаулян скончался в понедельник утром в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Шаулян в своих аккаунтах в соцсетях призывал подписчиков не делать прививки от коронавируса. Он утверждал, что "эпидемии нет, а вакцина ненужна и опасна".

Во время пребывания в госпитале Шаулян выкладывал видео, в котором заявлял что подключен к кислородному аппарату и задыхается без него. "Если я сниму его и пройду три метра – я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье", – рассказывал он.

Позже на другом видео антивакцинатор жаловался на полицию. Он утверждал, что правоохранители ставили ему ноги на шею и "пытались отравить" во время ареста. "Если со мной что-то случится – знайте, что это покушение", – считал Шаулян.

В июле в Лос-Анджелесе от коронавируса умер 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор Стивен Хармон.

1 сентября сообщалось, что в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ и антивакцинатор Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 заговором".

В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим. На прошлой неделе в стране трижды были рекорды по вакцинации. В то же время, по опросу Деминициатив, более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19.

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Марк Сировой

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