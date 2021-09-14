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Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 12:00
Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19 - Фото
Ативакцинатор из Израиля Хай Шаулян (фото - Hai Shoulian. Facebook)

В Израиле от COVID-19 умер лидер местных противников вакцинации от коронавируса Хай Шаулян. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Отмечается, что Шаулян скончался в понедельник утром в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Шаулян в своих аккаунтах в соцсетях призывал подписчиков не делать прививки от коронавируса. Он утверждал, что "эпидемии нет, а вакцина ненужна и опасна".

Во время пребывания в госпитале Шаулян выкладывал видео, в котором заявлял что подключен к кислородному аппарату и задыхается без него. "Если я сниму его и пройду три метра – я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье", – рассказывал он.

Позже на другом видео антивакцинатор жаловался на полицию. Он утверждал, что правоохранители ставили ему ноги на шею и "пытались отравить" во время ареста. "Если со мной что-то случится – знайте, что это покушение", – считал Шаулян.

Читайте также: Апокалипсис сегодня. Откуда берутся, как и на кого работают украинские антипрививочники

Марк Сировой
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Израиль вакцина коронавирус COVID-19 антивакцинатор хай шаулян
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