В США от COVID-19 умер антивакцинатор, который "первым назвал коронавирус обманом"

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора". Он попал в больницу с ковидом в начале августа, а 29-го – умер, передает Vice.

Несмотря на госпитализацию и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, Стил продолжал распространять версию о "заговоре" и выступал против вакцинации.

"Я не буду делать прививку, хотя сегодня у меня был положительный результат на то, что они называют COVID, но суть в том, что мои легкие не функционируют", – таким было последнее сообщение Стила в его блоге 17 августа.

О смерти Стила сообщил его друг и соратник по теории заговора Марк Тасси в видео, опубликованном в соцсети в день смерти бывшего офицера ЦРУ. В видео Тасси сказал, что в последние дни общался со Стилом, и утверждал, что больница не позволила другу использовать гидроксихлорохин.

Стил находился во Флориде в рамках "турне" по 50 штатам. На этих встречах он называл COVID-19 "теорией заговора", говорил о фальсификации выборов и якобы скором возвращении на должность бывшего президента Дональда Трампа.

Смерть Стила его приятель назвал "подозрительной".

Mark Tassi today is announcing the death of his friend, former CIA officer Robert David Steele, of covid. Steele was a frequent guest on Alex Jones, and known for his vaccine, 9/11, and Sandy Hook conspiracies. Naturally, Tassi has a conspiracy that the hospital killed Steele. pic.twitter.com/4Ky5K8bVKe