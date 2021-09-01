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В США от COVID-19 умер антивакцинатор, который "первым назвал коронавирус обманом"

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 12:15
В США от COVID-19 умер антивакцинатор, который
Роберт Дэвид Стил (Фото из блога)

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора". Он попал в больницу с ковидом в начале августа, а 29-го – умер, передает Vice.

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Несмотря на госпитализацию и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, Стил продолжал распространять версию о "заговоре" и выступал против вакцинации.

"Я не буду делать прививку, хотя сегодня у меня был положительный результат на то, что они называют COVID, но суть в том, что мои легкие не функционируют", – таким было последнее сообщение Стила в его блоге 17 августа.

О смерти Стила сообщил его друг и соратник по теории заговора Марк Тасси в видео, опубликованном в соцсети в день смерти бывшего офицера ЦРУ. В видео Тасси сказал, что в последние дни общался со Стилом, и утверждал, что больница не позволила другу использовать гидроксихлорохин.

Стил находился во Флориде в рамках "турне" по 50 штатам. На этих встречах он называл COVID-19 "теорией заговора", говорил о фальсификации выборов и якобы скором возвращении на должность бывшего президента Дональда Трампа.

Смерть Стила его приятель назвал "подозрительной".

Журналисты утверждают, что Стил также высказывал убеждения о "заговорах" 11 сентября и был антисемитом.

  • В июле 2021-го в Лос-Анджелесе от коронавируса умер 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор Стивен Хармон. 
  • 11 августа сообщилось, что Facebook удалил сотни учетных записей, которые использовались в управлявшейся из России кампании против вакцинации от COVID-19. 
  • В конце августа Минобороны США объявило, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе.

Читайте также: Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook

Оксана Житнюк
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вакцинация цру Флорида коронавирус COVID-19 Роберт Дэвид Стил
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