Пентагон вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих

Минобороны США объявило, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе. Об этом сообщает Голос Америки.

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Ранее президент США Джо Байден объявил, что федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

"Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной", – заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Минобороны работает над инструкцией по вакцинации военнослужащих.

Заявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

13 июля 2021 года президент Франции Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.

16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.







Вадим Ребрина

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