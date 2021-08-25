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Пентагон вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 22:32
Пентагон вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Фото
Джон Кирби (фото - EPA)

Минобороны США объявило, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе. Об этом сообщает Голос Америки.

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Ранее президент США Джо Байден объявил, что федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

"Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной", – заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Минобороны работает над инструкцией по вакцинации военнослужащих.

Заявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.



Вадим Ребрина
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пентагон вакцинация коронавирус
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