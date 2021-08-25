Пентагон вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих
25.08.2021, 22:32
Джон Кирби (фото - EPA)
Минобороны США объявило, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе. Об этом сообщает Голос Америки.
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Ранее президент США Джо Байден объявил, что федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.
"Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной", – заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Минобороны работает над инструкцией по вакцинации военнослужащих.
Заявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.
- 13 июля 2021 года президент Франции Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.
- 16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.
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