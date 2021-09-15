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Число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 6 млн, чаще всего кололи Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 09:50
Число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 6 млн, чаще всего кололи Pfizer - Фото
Вакцинация в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

Число привитых от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины превысило в Украине 6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки вакцинированы 141 796 человек, из них первой дозой – 67 614, обе дозы получили 74 182.

Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 50 799 вакцинированных;

Spikevax (Moderna) – 38 574;

CoronaVac (Sinovac) – 35 118;

AstraZeneca – 17 305.

С начала кампании по вакцинации привились 6 028 879 человек, одну дозу получили 6 028 877, две дозы – 4 959 086.

По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 149 421;

CoronaVac (Sinovac) – 1 686 863;

Spikevax (Moderna) – 1 101 154;

AstraZeneca/Oxford – 584 202;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 052.

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Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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