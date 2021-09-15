Число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 6 млн, чаще всего кололи Pfizer
Число привитых от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины превысило в Украине 6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки вакцинированы 141 796 человек, из них первой дозой – 67 614, обе дозы получили 74 182.
Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 50 799 вакцинированных;
Spikevax (Moderna) – 38 574;
CoronaVac (Sinovac) – 35 118;
AstraZeneca – 17 305.
С начала кампании по вакцинации привились 6 028 879 человек, одну дозу получили 6 028 877, две дозы – 4 959 086.
По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 149 421;
CoronaVac (Sinovac) – 1 686 863;
Spikevax (Moderna) – 1 101 154;
AstraZeneca/Oxford – 584 202;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 052.
- 13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.
- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.
- Вчера, 14 сентября, в Украине зафиксировали 4640 заболевших COVID-19.
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