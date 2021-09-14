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У некоторых появляется "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса. Кто эти люди

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 09:14
У некоторых появляется
Вакцина Moderna (фото - ЕРА)

У людей, которые перенесли гибридный контакт с коронавирусом – переболели COVID-19 в прошлом году, а затем привились либо Pfizer, либо Moderna, – развивается "сверхчеловеческий" иммунитет против этого патогена. В таких выражениях пишет о явлении сайт американской некоммерческой медиаорганизации NPR, анализируя последние исследования по этой теме.

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Некоторые ученые называют это "пуленепробиваемым" иммунитетом, хотя иммунолог Шейн Кротти в Science предпочитает определение "гибридный иммунитет". "В целом, гибридный иммунитет к SARS-CoV-2 кажется впечатляюще сильным", – пишет он в журнале.

Организмы таких людей вырабатывают не только очень высокие уровни антител, но и антитела с большой "гибкостью", которые умеют нейтрализовать многие варианты/штаммы коронавируса. Ученые полагают, что они также будут эффективными и против вариантов, которые могут появиться (и почти наверняка появятся) в будущем.

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Группа вирусологов под руководством Пола Бениаса из Университета Рокфеллера выяснила, что антитела у таких людей могут сильно нейтрализовать все шесть "вызывающих обеспокоенность вариантов", включая дельту и бету, а также несколько других вирусов, родственных SARS-CoV-2, в том числе один вирус летучих мышей, два коронавируса панголинов и тот, который вызвал первую пандемию коронавируса – SARS-CoV-1.

Их антитела были способны даже деактивировать псевдовирус, специально "сконструированный" для высокой устойчивости к нейтрализации: он содержал 20 мутаций, которые предотвращают эффективное связывание с ним антител к SARS-CoV-2. Антитела только вакцинированных или только переболевших "были по существу бесполезны против этого мутантного вируса, но антитела у людей с гибридным иммунитетом могли его нейтрализовать".

Ученые пока не знают, будет ли у всех, кто переболел COVID-19, а затем получил мРНК-вакцину, такая замечательная иммунная защита. Пока что удалось тщательно изучить лишь 14 пациентов: это очень трудоемкое и сложное исследование. Но они подозревают, что это довольно распространенное явление.

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В другом исследовании в NEJM ученые проверили антитела, вырабатываемые людьми, которые переболели в 2002–2003 годах первым "сарсом", и недавно получили мРНК-вакцину от "второго". Эти люди также вырабатывали высокие уровни антител, которые нейтрализовали целый ряд вариантов/штаммов и вирусов, подобных SARS-CoV-1/2.

Авторы упомянутых выше исследований пока не изучали вариант, какой эффект будет, если привитый заразится COVID-19. Или получит ли не болевший, но привитый тремя дозами (или разными вакцинами) такой же "сверхиммунитет" к коронавирусу.

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Между тем, группа иммунолога Джона Уэрри из Пенсильванского университета показала, что со временем люди, получившие две дозы вакцины (и не инфицированные ранее), также начинают вырабатывать более гибкие антитела. Те могут лучше распознавать многие из вариантов/штаммов. Он считает, что третья доза, вероятно, "дала бы импульс этим антителам и подтолкнула бы их эволюцию дальше".

"Основываясь на всех этих выводах, похоже, что иммунная система в конечном итоге получит превосходство над этим вирусом. И если нам повезет, SARS-CoV-2 позднее попадет в ту категорию вирусов, которая вызывает лишь легкую простуду", – надеется Бениас.

Евгений Пилипенко
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