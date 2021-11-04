Глобальный прогресс против туберкулеза сорван пандемией коронавируса – отчет
Из-за пандемии COVID-19 увеличилась с 1,4 до 1,5 млн жертв глобальная смертность от туберкулеза – это наблюдается впервые за более чем десятилетие. К такому выводу пришли аналитики в Глобальном докладе ВОЗ по борьбе с этой болезнью за 2021 год, пишет The Lancet.
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Авторы отмечают, что коронавирусная пандемия подрубила системы здравоохранения во всех странах, от самых богатых до самых бедных. Пока там вводили, снимали и снова внедряли карантинные ограничения, пострадал доступ людей ко всем другим медуслугам.
Многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые диагностировали болезнь, снизилось с 7,1 млн в 2019-м до 5,8 млн в 2020-м.
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По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек сейчас страдают туберкулезом, но у них либо не диагностировано заболевание, либо об этом официально не сообщалось. Эта цифра выросла с 2,9 млн в 2019 году.
Страны, внесшие наибольший вклад в глобальное сокращение числа уведомлений о туберкулезе с 2019 по 2020-й, – это Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% всего глобального сокращения уведомлений.
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Увеличение числа смертей от туберкулеза также произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем этой болезни. Из-за отсроченных последствий пандемии COVID-19, по прогнозам, в 2022 году число смертей от туберкулеза еще больше вырастет.
Эксперты считают, что пройдет не менее пяти лет, прежде чем мир вернется на правильный путь в борьбе с туберкулезом.
Основные причины смерти в мире в 2019 году:
Между тем, в ВОЗ намекают, что быстрый прогресс в борьбе с COVID-19 "показывает, что можно сделать для борьбы с туберкулезом, если применяется аналогичная энергичность".
"Обнадеживают результаты фазы IIb испытаний кандидата в вакцины M72/AS01E, которые показали 50% эффективность в профилактике туберкулеза у людей с туберкулезной инфекцией после трех лет наблюдений", – подытожено в материале.
- Какие услуги по лечению пациента с туберкулезом оплачивает государство.
- Вакцинация снижает риск заражения "дельтой" и ускоряет избавление от коронавируса.
- Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или перенесенного COVID-19: исследование у ветеранов в США.
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