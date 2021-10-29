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Привитые легко заражают "дельтой" своих домашних, но вакцинация необходима: исследование

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 08:10
Привитые легко заражают
Фото: ЕРА

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может легко передаваться от вакцинированных их домашним контактам, но у последних меньше шансов заразиться, если они также привиты. Об этом говорится в выводах британского исследования в The Lancet Infectious Diseases.

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Авторы подчеркивают, что это не ослабило аргументов в пользу вакцинации как лучшего – и единственного доступного – способа снизить риски получения тяжелого течения COVID-19, осложнений и смерти.

В исследовании с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го был 621 участник. 163 заразились: у 71 человека была дельта-штамм ("индийский"), у 42 – альфа ("британский"), у 50 – исходный ("уханьский"). Все в этом исследовании имели легкое течение ковида или не имели симптомов вообще.

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Из 205 домашних контактов тех, кто был инфицирован дельтой, с двумя дозами вакцины 25% заразились – по сравнению с 38% непривитых.

Авторы обнаружили, что болезнь у вакцинированных прошла быстрее, но пиковая вирусная нагрузка была той же, что и у непривитых. Они полагают, что этот факт может объяснить, почему дельта все еще распространяется, несмотря на вакцинацию. Дальнейший анализ показал, что вирусная нагрузка снижалась у привитых быстрее, чем у непривитых.

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Кроме того, пишут ученые, риск заражения увеличился в течение трех месяцев после второй дозы из-за ослабления иммунных ответов против "короны". Авторы указывают на это как на важное доказательство, что вакцинированным нужно делать повторную прививку, как только они получат на это право.

Эпидемиолог Нил Фергюсон заявил, что высочайшая заразность дельты означает, что даже сильно привитые страны вряд ли смогут надолго достичь коллективного иммунитета, и потому нужна будет ревакцинация. Какие ее сроки – пока неизвестно.

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Евгений Пилипенко
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