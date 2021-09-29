Третья доза Pfizer или AstraZeneca после двух доз CoronaVac: есть первое исследование

В Таиланде впервые в мире исследовали, как влияет на уровень антител и отражается на самочувствии пациента третья (бустерная) доза вакцинами AstraZeneca или Pfizer после двух доз CoronaVac. Результаты выложены в виде препринта на medRxiv.

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Бустер добровольно получали медики больницы Суддхаведж при Университете Махасаракхама. Все участники не заражались и не болели СOVID-19 до вакцинации. Одно из серьезных ограничений исследования – очень небольшая выборка и только среди медиков.

Авторы собирали образцы крови 41 участника до вакцинации, после второй дозы "коронавака", до бустера и после него с апреля по август. 23 медика "усилились" дозой Pfizer, остальные – AstraZeneca. Возраст и пол существенно не различались среди получателей AstraZeneca или Pfizer: 38 против 32 лет и 67% против 61% женщин соответственно.

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После двух доз CoronaVac только у 13% тест на нейтрализующие антитела через три месяца был выше порогового значения.

Антитела против S-белка вируса были значительно выше после бустера "пфайзером" – 22 558 единиц/мл против 5159 после "астразенеки".

"Получатели CoronaVac, усиленные как Pfizer, так и AstraZeneca, показали стабильно высокие уровни нейтрализующих антител против дельты", – пишут авторы.

Они полагают, что Pfizer "может быть более предпочтительным бустером со значительно более высоким уровнем нейтрализующих антител, что может коррелировать с лучшей клинической эффективностью".

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ВАЖНО. Уровни антител (не их наличие!) немного говорят о том, насколько тяжело заболеет привитый, если все же заразится. Определенная связь наблюдается, но насколько она четкая для выводов о защите, идут споры – и исследования. Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить.

Также авторы обнаружили "в целом более высокую реактогенность в когорте", чем сообщалось ранее о прививках только Pfizer и AstraZeneca. Речь идет о локальных или общих нежелательных явлениях после укола, вроде головной или мышечной боли, слабости и прочего.

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Евгений Пилипенко

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