Сколько поддельных COVID-сертификатов "выловили" на границе Украины. Спойлер: очень мало

За месяц, с 21 августа по 21 сентября, пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Почти полтысячи из них оказались недействительными, сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%). Как уточнил представитель ГПСУ, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин.

Точное количество фейковых документов, которые были переданы следователям, в Погранслужбе не уточнили.

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Пограничники проверяют QR-код на сертификатах (проверка подтверждает силу документа и его принадлежность лицу) с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.

В сеть цифровых сертификатов подключены более 40 стран мира. Проверка сертификатов, выданных остальными странами, осуществляется визуально и с помощью техсредств погранконтроля.

На 22 сентября за подделку COVID-документов открыто около полсотни уголовных производств.

LIGA.net запросила точные данные в СБУ и МВД, но на момент публикации ответов не получила.

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Евгений Пилипенко

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