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В Киеве по заказу турфирм массово подделывали ПЦР-тесты и медкарты о вакцинации: фото

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10.09.2021, 16:55
В Киеве по заказу турфирм массово подделывали ПЦР-тесты и медкарты о вакцинации: фото - Фото
Фото: пресс-служба Киевской горпрокуратуры

В Киеве разоблачены схема массовой подделки результатов ПЦР-тестов и медицинских карт о вакцинации по заказу туристических фирм. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, 54-летний мужчина в сговоре с представителями турфирм наладил схему подделки и продажи фальшивых документов о ПЦР-тестах с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации.

Как сообщают в прокуратуре, поддельные справки изготавливались в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и людей, которые привели клиента.

По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года.

Правоохранители утверждают, что никаких тестов клиентам не проводили.

Как отмечается, в ходе проведенных обысков по месту жительства фигуранта и месту изготовления поддельных документов правоохранители изъяли поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек, 16 банковских карточек и незарегистрированный газовый пистолет.

Следствие установило, что с мая по сентябрь фигуранты изготавливали ежедневно 30-50 справок, а общее количество людей, которые воспользовались их услугами составляет более 3500 человек.

Правоохранители решают вопрос о сообщении участникам схемы о подозрении.

  • В мае СБУ заявила о блокировке сети анонимных онлайн-ресурсов, через которые можно было купить поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности.
Наталия Медведева
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подделка документов коронавирус пцр-тест
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