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Негативный ПЦР-тест по Интернету. СБУ заблокировала сеть по сбыту поддельных справок

18.05.2021, 16:58
Негативный ПЦР-тест по Интернету. СБУ заблокировала сеть по сбыту поддельных справок - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила о блокировке сети анонимных онлайн-ресурсов, через которые можно было купить поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователи заявляют, что в июле 2020-го два жителя Киевской области основали сеть веб-ресурсов.

По данным СБУ, они якобы принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу, а также медсправок для получения водительских прав и листков временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По информации следователей, фигуранты ежедневно сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления – в среднем 1000 грн.

Оперативники спецслужбы считают, что фигуранты зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. "Справки" заказчикам отправляли через службы экспресс-доставки.

У фигурантов провели обыски и, по словам правоохранителей, изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

  • 18 марта сообщалось, что в Киеве раскрыли схему продажи сертификатов с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Наталия Медведева
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сбу пцр-тест подделка документов
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