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99% умерших от коронавируса не были вакцинированы – ВОЗ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 19:10
99% умерших от коронавируса не были вакцинированы – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Почти 99% подлежащих госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, а также летальных случаев приходится на невакцинированных. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает Анадолу.

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"Да, [вакцины] работают. И работают очень эффективно", – сказала Харрис, отвечая на вопрос корреспондента агентства на пресс-конференции в Женеве.

Она напомнила, что вакцины были созданы для предотвращения госпитализации, осложнений болезни и летального исхода.

99% подлежащих госпитализации пациентов с коронавирусом, а также летальных случаев приходится на тех, кто не прошел вакцинацию, подчеркнула она.

Харрис назвала большой трагедией отказ от вакцинации в странах, которые не имеют проблем с доступом к вакцинам.

  • 10 сентября сообщалось, что подавляющее большинство (>97%) попавших в последние недели в больницы Львовской области с коронавирусной болезнью пациентов – не привитые и не болевшие ранее COVID-19.
  • Число привитых от коронавируса одной дозой вакцины превысило в Украине 6 млн. Две дозы получили 4 959 086 украинцев.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает: в какой-то момент в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. 
Вадим Ребрина
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вакцина ВОЗ коронавирус
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