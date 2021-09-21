99% умерших от коронавируса не были вакцинированы – ВОЗ

Почти 99% подлежащих госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, а также летальных случаев приходится на невакцинированных. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает Анадолу.

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"Да, [вакцины] работают. И работают очень эффективно", – сказала Харрис, отвечая на вопрос корреспондента агентства на пресс-конференции в Женеве.

Она напомнила, что вакцины были созданы для предотвращения госпитализации, осложнений болезни и летального исхода.

99% подлежащих госпитализации пациентов с коронавирусом, а также летальных случаев приходится на тех, кто не прошел вакцинацию, подчеркнула она.

Харрис назвала большой трагедией отказ от вакцинации в странах, которые не имеют проблем с доступом к вакцинам.

10 сентября сообщалось, что подавляющее большинство (>97%) попавших в последние недели в больницы Львовской области с коронавирусной болезнью пациентов – не привитые и не болевшие ранее COVID-19.

Число привитых от коронавируса одной дозой вакцины превысило в Украине 6 млн. Две дозы получили 4 959 086 украинцев.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает: в какой-то момент в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Вадим Ребрина

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