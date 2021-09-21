Коронавирус. Ляшко не исключает обязательной вакцинации в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает: в какой-то момент в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на ICTV.
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Ведущий спросил, допускает ли он, что будет момент, когда нужно будет вводить обязательную вакцинацию.
"Допускаю", – ответил Ляшко. При этом он подчеркнул: сегодня в Украине вакцинация от коронавируса – бесплатна и добровольна.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос расширения списка декретированных лиц – людей, которые могут приходить на работу только после полного курса вакцинации или специального медосмотра.
"Такие варианты рассматриваются. Но сегодня мы взяли опыт США и ЕС: когда вводятся дополнительные ограничения – они не работают для вакцинированных", – говорит Ляшко.
По его мнению, это один из первых этапов достижения цели Минздрава – 70% взрослых, которые будут вакцинированы от коронавируса двумя дозами.
- Сегодня Комиссия ТЭБ и ЧС должна рассмотреть вопрос введения желтой зоны карантина по всей Украине. По новым правилам карантина, большинство ограничений не будут касаться вакцинированных от COVID-19 или тех, кто имеет свежий тест.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. На утро 20 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили почти 6,3 млн человек, две – 5,15 млн. Детальнее о вакцинации смотрите в интерактивном дашборде от LIGA.net.
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