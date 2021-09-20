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Карантин в Украине продлен до конца года: подтвердить вакцинацию можно тремя документами

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 13:41
Карантин в Украине продлен до конца года: подтвердить вакцинацию можно тремя документами - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Кабмин до конца года продлил введенный из-за эпидемии коронавируса карантин и упростил процедуру подтверждения вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Карантин в Украине продлен до 31 декабря включительно. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что завтра Комиссия ТЭБ и ЧС решит, с какой даты по всей стране установят желтую зону карантина.

При этом ограничения желтой зоны не будут применяться:

– если все посетители и 80% работников заведений культуры, общепита, кинотеатров и т.д. будут вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой;

– если перечисленные выше лица будут иметь негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

Доказать безопасность посетителя или работника можно будет такими документами:

– COVID-сертификат (желтый или зеленый);

– международное свидетельство о вакцинации;

– справка – 063/о (карточка профилактических прививок);

– действующая справка о негативном ПЦР- или экспресс-тесте.

Образовательные учреждения будут работать при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой. Для подтверждения безопасности работников образования принимаются международные свидетельства или COVID-сертификаты.

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В Минздраве отметили, что конечное решение – предоставлять услуги всем вакцинированным или же придерживаться всех ограничений – будут принимать собственники бизнеса. В целом желтая зона карантина предусматривает такие ограничения:

– не более четырех человек за столиком в заведениях общепита, расстояние между столиками – от 1,5 м;

– кинотеатры и заведения культуры могут работать при заполненности залов на 2/3 или 50% в каждом отдельном зале;

– спортзалы и фитнес-центры могут работать при ограничении – один человек на 10 кв. м.

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Марк Сировой
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вакцинация карантин коронавирус COVID-19 желтая зона COVID-сертификат
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