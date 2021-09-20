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Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 19 сентября, в Украине выявили 2265 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3983), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 44 пациента с коронавирусом (днем ранее – 46), выздоровели 565 человек (546), были госпитализированы – 1255 (1767).

По всей стране сделали 24 792 теста на COVID-19 (45 858): методом ПЦР – 13 058 (23 176), ИФА – 2011 (3982), экспресс-тестов – 9723 (18 700).

На утро 20 сентября в Украине выявили 2 350 646 заболевших коронавирусом. Умерли 54 919 больных COVID-19, выздоровели – 2 231 417.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 183 (днем ранее – 161);
Винницкая область – 85 (113);
Волынская – 76 (98);
Днепропетровская – 148 (300);
Донецкая – 47 (134);
Житомирская – 150 (171);
Закарпатская – 6 (22);
Запорожская – 122 (123);
Ивано-Франковская – 59 (127);
Киевская – 34 (103);
Кировоградская – 6 (10);
Луганская – 29 (64);
Львовская – 165 (246);
Николаевская – 81 (112);
Одесская – 182 (319);
Полтавская – 11 (14);
Ровенская – 55 (70);
Сумская – 67 (121);
Тернопольская – 174 (215);
Харьковская – 218 (610);
Херсонская – 71 (239);
Хмельницкая – 18 (291);
Черкасская – 37 (43);
Черновицкая – 200 (219);
Черниговская – 41 (58).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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