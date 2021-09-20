Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области

За прошедшие сутки, 19 сентября, в Украине выявили 2265 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3983), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 44 пациента с коронавирусом (днем ранее – 46), выздоровели 565 человек (546), были госпитализированы – 1255 (1767).

По всей стране сделали 24 792 теста на COVID-19 (45 858): методом ПЦР – 13 058 (23 176), ИФА – 2011 (3982), экспресс-тестов – 9723 (18 700).

На утро 20 сентября в Украине выявили 2 350 646 заболевших коронавирусом. Умерли 54 919 больных COVID-19, выздоровели – 2 231 417.

Читайте также: Какая частота очень редкой "побочки на сердце" после вакцин Pfizer и Moderna: новые данные

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 183 (днем ранее – 161);

Винницкая область – 85 (113);

Волынская – 76 (98);

Днепропетровская – 148 (300);

Донецкая – 47 (134);

Житомирская – 150 (171);

Закарпатская – 6 (22);

Запорожская – 122 (123);

Ивано-Франковская – 59 (127);

Киевская – 34 (103);

Кировоградская – 6 (10);

Луганская – 29 (64);

Львовская – 165 (246);

Николаевская – 81 (112);

Одесская – 182 (319);

Полтавская – 11 (14);

Ровенская – 55 (70);

Сумская – 67 (121);

Тернопольская – 174 (215);

Харьковская – 218 (610);

Херсонская – 71 (239);

Хмельницкая – 18 (291);

Черкасская – 37 (43);

Черновицкая – 200 (219);

Черниговская – 41 (58).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Читайте также: Украина получила оборудование и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса – МОЗ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.