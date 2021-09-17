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Украина получила оборудование и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса – МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 17:44
Украина получила оборудование и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса – МОЗ - Фото
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения появилось оборудование, которое позволит определять штаммы коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, ЦОЗ получил секвенатор для определения новых штаммов образцов SARS-CoV-2, выявленных у украинских пациентов. Мощность секвенатора – 400 образцов в месяц.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности.

"Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", – сказал Ляшко.

Он добавил, что до сегодняшнего дня Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, а это занимало определенное время и затрудняло оперативность реагирования украинской системы здравоохранения на ситуацию.

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Наталия Медведева
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коронавирус штамм секвенатор
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