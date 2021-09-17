Украина получила оборудование и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса – МОЗ
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения появилось оборудование, которое позволит определять штаммы коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Как отмечается, ЦОЗ получил секвенатор для определения новых штаммов образцов SARS-CoV-2, выявленных у украинских пациентов. Мощность секвенатора – 400 образцов в месяц.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности.
"Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", – сказал Ляшко.
Он добавил, что до сегодняшнего дня Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, а это занимало определенное время и затрудняло оперативность реагирования украинской системы здравоохранения на ситуацию.
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- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
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- 16 сентября в Украине выявили 6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5744).
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