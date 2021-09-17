Коронавирус. Заболеваемость быстро растет: за сутки в Украине 6624 новых случая
Вчера, 16 сентября, в Украине выявили 6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5744), выздоровели 1914 пациентов (днем ранее – 1499). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 677 детей и 105 медиков. Госпитализированы 1568 человек (сутками ранее – 1507), 99 пациентов умерли (сутками ранее – 101).
Официально за 16 сентября сделаны 75 280 тестов на коронавирус (72 931 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях:
Харьковская область – 649 заболевших за сутки;
Львовская – 644;
Одесская – 530;
Киев – 426;
Днепропетровская – 426;
Донецкая – 364;
Черновицкая – 345;
Хмельницкая – 307;
Луганская – 273;
Киевская – 257;
Тернопольская – 247;
Запорожская – 238;
Черкасская – 209;
Ровенская – 207;
Херсонская – 200;
Житомирская – 196;
Волынская – 169;
Ивано-Франковская – 156;
Винницкая – 155;
Николаевская – 150;
Сумская – 147;
Полтавская – 133;
Черниговская – 125;
Закарпатская – 46;
Кировоградская – 25.
- 13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.
- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.
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