Коронавирус. Заболеваемость быстро растет: за сутки в Украине 6624 новых случая

Вчера, 16 сентября, в Украине выявили 6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5744), выздоровели 1914 пациентов (днем ранее – 1499). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 677 детей и 105 медиков. Госпитализированы 1568 человек (сутками ранее – 1507), 99 пациентов умерли (сутками ранее – 101).

Официально за 16 сентября сделаны 75 280 тестов на коронавирус (72 931 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 338 164 заболевших COVID-19, 2 228 543 пациента выздоровели, 54 750 человек умерли. Проведено более 12,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях:

Харьковская область – 649 заболевших за сутки;

Львовская – 644;

Одесская – 530;

Киев – 426;

Днепропетровская – 426;

Донецкая – 364;

Черновицкая – 345;

Хмельницкая – 307;

Луганская – 273;

Киевская – 257;

Тернопольская – 247;

Запорожская – 238;

Черкасская – 209;

Ровенская – 207;

Херсонская – 200;

Житомирская – 196;

Волынская – 169;

Ивано-Франковская – 156;

Винницкая – 155;

Николаевская – 150;

Сумская – 147;

Полтавская – 133;

Черниговская – 125;

Закарпатская – 46;

Кировоградская – 25.

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

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Денис Юдин

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