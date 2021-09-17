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Коронавирус. Заболеваемость быстро растет: за сутки в Украине 6624 новых случая

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 08:22
Коронавирус. Заболеваемость быстро растет: за сутки в Украине 6624 новых случая - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Вчера, 16 сентября, в Украине выявили  6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5744), выздоровели 1914 пациентов (днем ранее – 1499). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 677 детей и 105 медиков. Госпитализированы 1568 человек (сутками ранее – 1507), 99 пациентов умерли (сутками ранее – 101).

Официально за 16 сентября сделаны 75 280 тестов на коронавирус (72 931 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 338 164 заболевших COVID-19, 2 228 543 пациента выздоровели, 54 750 человек умерли. Проведено более 12,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях:

Харьковская область – 649 заболевших за сутки;
Львовская – 644;
Одесская – 530;
Киев – 426;
Днепропетровская – 426;
Донецкая – 364;
Черновицкая – 345;
Хмельницкая – 307;
Луганская – 273;
Киевская – 257;
Тернопольская – 247;
Запорожская – 238;
Черкасская – 209;
Ровенская – 207;
Херсонская – 200;
Житомирская – 196;
Волынская – 169;
Ивано-Франковская – 156;
Винницкая – 155;
Николаевская – 150;
Сумская – 147;
Полтавская – 133;
Черниговская – 125;
Закарпатская – 46;
Кировоградская – 25.

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Денис Юдин
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коронавирус   COVID-19
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