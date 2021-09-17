Постковидный синдром. Ученые рассказали, как часто встречается "длительный ковид"

Симптомы коронавирусной инфекции сохраняются до трех месяцев у каждого 40-го переболевшего, а не у каждого десятого, как считалось раньше. К такому выводу пришли британские ученые, передает ВВС.

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Исследователи Национальной статистической службы Великобритании проанализировали данные 50 000 человек, половина из которых имела положительные СOVID-тесты, а вторая половила – нет. У испытуемых спрашивали, были ли у них остаточные признаки болезни.

Около 3% опрошенных из группы переболевших наблюдали у себя минимум один симптом через 3 месяца после инфицирования. В группе с отрицательным тестом только 0,5% замечали у себя признаки болезни.

Исследование показало, что долгий постковидный синдром встречался только у одного из 40 инфицированных. Также люди в возрасте от 50 до 69 чаще сталкиваются с долговременными проявлениями болезни.

Эти результаты существенно отличаются от выводов ученых, сделанных в апреле. Тогда считалось, что длительный постковидный синдром случается у каждого десятого заболевшего.

В середине сентября ученые сообщали, что у людей, которые перенесли гибридный контакт с коронавирусом – переболели COVID-19 в прошлом году, а затем привились либо Pfizer, либо Moderna, – развивается "сверхчеловеческий" иммунитет против этого патогена.

Недавний опрос Деминициатив показал, что почти 57% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, хотя вакцина доступна в Украине всем желающим.

Оксфордские ученые выяснили, что эффективность Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZenecа.

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Кумбер Елизавета

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