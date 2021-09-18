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Заболеваемость коронавирусом превышает норму по всей Украине, кроме трех областей – МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 12:10
Заболеваемость коронавирусом превышает норму по всей Украине, кроме трех областей – МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Кировоградской и Николаевской, превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Данные на 17 сентября 2017 года опубликованы на сайте Минздрава.

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Зеленому уровню эпидемиологической опасности по постановлению Кабмина соответствует ситуация, когда за последние 14 дней в области выявлены менее 75 новых заболевших COVID-19 на 100 000 человек. Такая ситуация наблюдается только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях, причем в Николаевской этот показатель составляет 74 заболевших на 100 000.

В Винницкой, Львовской, Николаевской, Ровенской и Сумской областях в течение трех последних дней превышен показатель динамики уровня госпитализации, который должен составлять не более 50%. Этот критерий показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Данные по областям:

Заболеваемость коронавирусом превышает норму по всей Украине, кроме трех областей – МОЗ

Читайте также: Через две недели рост заражений коронавирусом превысит 5000 случаев в день – прогноз НАН

Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19
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