Заболеваемость коронавирусом превышает норму по всей Украине, кроме трех областей – МОЗ

Во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Кировоградской и Николаевской, превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Данные на 17 сентября 2017 года опубликованы на сайте Минздрава.

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Зеленому уровню эпидемиологической опасности по постановлению Кабмина соответствует ситуация, когда за последние 14 дней в области выявлены менее 75 новых заболевших COVID-19 на 100 000 человек. Такая ситуация наблюдается только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях, причем в Николаевской этот показатель составляет 74 заболевших на 100 000.

В Винницкой, Львовской, Николаевской, Ровенской и Сумской областях в течение трех последних дней превышен показатель динамики уровня госпитализации, который должен составлять не более 50%. Этот критерий показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Данные по областям:

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

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Денис Юдин

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