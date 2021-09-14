UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перевод всей страны на желтый уровень эпидопасности рассмотрят на следующей неделе – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 22:25
Перевод всей страны на желтый уровень эпидопасности рассмотрят на следующей неделе – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Youtube/ТСН)

Решение об усилении карантина рассмотрят в начале следующей недели. Как ожидается, вся страна будет переведена в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам министра, на сегодня ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать национальную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и объявить во всей стране желтый уровень эпидемической опасности.

Однако сейчас это сделать невозможно из-за того, что вчера, 13 сентября, Кабмин внес изменения в постановление об адаптивном карантине, которые вступят в силу с 20 сентября.

"Поэтому вопрос относительно перевода всей страны на желтый уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум в понедельник-вторник следующей недели", – сказал Ляшко.

После этого, по словам министра, МОЗ продолжит отслеживать индикаторы развития эпидемии, и если ситуация в каких-либо областях ухудшится, то комиссия ТЭБ и ЧС опять соберется и будет рекомендовать перевод их на оранжевый или красный уровень эпидопасности.

  • Со следующей недели власти Закарпатской области хотят перевести ее на желтый уровень эпидемиологической опасности.
  • По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.
  • 13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.

Читайте также: Правительство установило новые правила карантина. Санврач Кузин объясняет изменения для желтой зоны

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко карантин коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 