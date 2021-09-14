Перевод всей страны на желтый уровень эпидопасности рассмотрят на следующей неделе – Ляшко

Решение об усилении карантина рассмотрят в начале следующей недели. Как ожидается, вся страна будет переведена в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

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По словам министра, на сегодня ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать национальную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и объявить во всей стране желтый уровень эпидемической опасности.

Однако сейчас это сделать невозможно из-за того, что вчера, 13 сентября, Кабмин внес изменения в постановление об адаптивном карантине, которые вступят в силу с 20 сентября.

"Поэтому вопрос относительно перевода всей страны на желтый уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум в понедельник-вторник следующей недели", – сказал Ляшко.

После этого, по словам министра, МОЗ продолжит отслеживать индикаторы развития эпидемии, и если ситуация в каких-либо областях ухудшится, то комиссия ТЭБ и ЧС опять соберется и будет рекомендовать перевод их на оранжевый или красный уровень эпидопасности.

Со следующей недели власти Закарпатской области хотят перевести ее на желтый уровень эпидемиологической опасности.

По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.

13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.

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Наталия Медведева

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