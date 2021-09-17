Какая частота очень редкой "побочки на сердце" после вакцин Pfizer и Moderna: новые данные

Чаще всего крайне редкий побочный эффект после антиковидных вакцин Pfizer и Moderna – миокардит или перикардит – наблюдается у молодежи и после второй дозы. Это воспаление сердечной мышцы почти всегда проходит легко и без видимых последствий для пациента, пишут ученые из Центра изучения безопасности лекарственных препаратов Британии в препринте на medRxiv.

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Более половины людей с такими побочками были до 30 лет, отметили авторы. Они напоминают, что мио/перикардит наблюдался после вакцинации от оспы, гриппа, гепатита и других болезней. До COVID-19 около 0,1% сообщений о побочках между 1990 и 2018 годами были связаны с этими состояниями.

Кроме того, миокардит возникает после ряда вирусных инфекций, включая коронавирусы. Ранее в CDC высчитали, что риск получить такое состояние при ковиде минимум на порядок выше, чем после мРНК-вакцины.

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Данные по США

В США на 6 августа зарегистрировано 968 случаев миокардита и 574 перикардита после Pfizer, из них 78% и 68% соответственно произошли у мужчин. Большинство зарегистрированных случаев – после второй дозы мРНК-вакцин. Что касается Moderna, то 51% случаев миокардита и 51% перикардита произошли после второй дозы (76% и 59% соответственно у мужчин)

На эту дату в США более 90,5 млн вакцинированных получили по две дозы Pfizer (частота миокардита была 6,5 случая и перикардита – 3,5 случая на 1 млн полностью привитых), и 64,3 млн – по две Moderna (цифры – 3,7 и 2,7 соответственно).

Данные по Европе

В еврозоне на 6 августа зарегистрировано 957 случаев миокардита и 650 перикардита после Pfizer, а также 228 и 117 соответственно после Moderna. 72% зарегистрированных случаев миокардита и 53% – перикардита после мРНК-вакцин были у мужчин.

На эту дату там было введено >226 млн первых доз Pfizer и 37,1 млн – Moderna. То есть, частота – 4,2 случая миокардита и 2,9 случая перикардита на 1 млн вакцинированных хотя бы одной дозой Pfizer, и 6,2 случая и 3,8 случая соответственно после Moderna.

Зафиксировано 11 смертей от миокардита и одна от перикардита после Рfizer, а также две и одна смерть соответственно после Moderna. В целом девять из 15 фатальных случаев (60%) произошли у мужчин.

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"Во всех отчетах для обеих мРНК-вакцин частота миокардита была выше, чем перикардита. Это может свидетельствовать, что диагноз миокардита относительно более простой. Эти заболевания после мРНК-вакцинации – область, которая требует дальнейшего исследования", – пишут они в выводах.

Кроме того, эффект бустера (третьей, четвертой и так далее доз) на развитие миокардита и перикардита "в значительной степени неизвестен", отмечают медики.

Исследователи предостерегли, что эти риски стоит учитывать при вакцинации молодежи, особенно в странах со слабой системой здравоохранения.

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Евгений Пилипенко

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