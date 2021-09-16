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СБУ уничтожила армию ботов с фейками о войне и вакцинах. Их "командиру" платили в рублях

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 11:34
СБУ уничтожила армию ботов с фейками о войне и вакцинах. Их
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция прекратили деятельность ботофермы, через которую злоумышленники создавали аккаунты для распространения фейков из России о вакцинах против коронавируса, войне на Донбассе и украинской власти. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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За период активности злоумышленников зарегистрировано почти 50 000 фейковых аккаунтов, которые, как выразились спецслужбы, "создавали альтернативную реальность в соцсетях, в том числе в украинском сегменте".

СБУ уточняет, что организатор ботофермы – житель Харьковской области с "немалым опытом в сфере телекоммуникаций". Это позволило ему наладить механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.

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По данным спецслужбы, он создавал аккаунты и передавал их заказчикам, причем на одну SIM-карту регистрировал до пяти профилей в разных соцсетях. Платили ему в рублях через электронные платежные системы, отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Служба подчеркивает, что эта "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

→ срыв национальной программы вакцинации в Украине;
→ оправдание вооруженной агрессии России на Донбассе;
→ дискредитацию украинской власти.

Фото: СБУ

При обысках дома у злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование с доказательствами незаконной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки, а также пять тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

"Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами", – добавили в СБУ.

Несколько недель назад в Киеве накрыли ботоферму: за деньги РФ 15 000 ботов критиковали Крымскую платформу. А в Луцке боты пропагандировали "Новороссию".

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Евгений Пилипенко
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