СБУ уничтожила армию ботов с фейками о войне и вакцинах. Их "командиру" платили в рублях
Служба безопасности Украины и Нацполиция прекратили деятельность ботофермы, через которую злоумышленники создавали аккаунты для распространения фейков из России о вакцинах против коронавируса, войне на Донбассе и украинской власти. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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За период активности злоумышленников зарегистрировано почти 50 000 фейковых аккаунтов, которые, как выразились спецслужбы, "создавали альтернативную реальность в соцсетях, в том числе в украинском сегменте".
СБУ уточняет, что организатор ботофермы – житель Харьковской области с "немалым опытом в сфере телекоммуникаций". Это позволило ему наладить механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.
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По данным спецслужбы, он создавал аккаунты и передавал их заказчикам, причем на одну SIM-карту регистрировал до пяти профилей в разных соцсетях. Платили ему в рублях через электронные платежные системы, отметили в СБУ.
Служба подчеркивает, что эта "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:
→ срыв национальной программы вакцинации в Украине;
→ оправдание вооруженной агрессии России на Донбассе;
→ дискредитацию украинской власти.
При обысках дома у злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование с доказательствами незаконной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки, а также пять тысяч SIM-карт украинских операторов связи.
"Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами", – добавили в СБУ.
Несколько недель назад в Киеве накрыли ботоферму: за деньги РФ 15 000 ботов критиковали Крымскую платформу. А в Луцке боты пропагандировали "Новороссию".
- В конце лета СБУ заявила о задержании боевика из Ялты: у него была медаль от Шойгу за оккупацию Крыма.
- Также разоблачен агент ФСБ, готовивший убийство украинского военного специалиста.
- В начале осени СБУ сообщила, что киевская фирма "рекламировала" партию Путина, а также боевиков Захарченко и Моторолу.
- В середине сентября СБУ задержала одного из организаторов "референдума" 2014 года в Луганской области, еще бывшего боевика "Русской православной армии".
- Также на днях 22-летний житель Житомирской области осужден на восемь лет за работу на ФСБ России.
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