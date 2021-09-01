Вымогали $120 000 и прослушивали телефон: двое сотрудников СБУ пойдут под суд

Дело против двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые требовали $120 000 за сохранение гражданства и организовали незаконную "прослушку", направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, с декабря 2018 года по март 2019-го группировка, в составе которой было двое оперативников СБУ, вымогала у потерпевшего $120 000 за "несоздание препятствий" по дальнейшему пребыванию в гражданстве Украины. Также сотрудники СБУ нарушили тайну телефонных разговоров потерпевшего.

Против сотрудников СБУ открыли дело по статьям о вымогательстве, "прослушке" телефона и незаконном обращении с боеприпасами.

Сейчас правоохранители отстранены от должностей, им избрали меру пресечения в виде залога.

19 июля 2021-го ГБР заявило о задержании двух сотрудников СБУ, которые напали и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.

21 июля контрразведка СБУ задержала по подозрению в государственной измене в пользу России двух подполковников СБУ, один из которых – действующий, второй – в запасе.

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Оксана Житнюк

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