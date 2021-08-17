Подливали мощный препарат. В Киеве задержали ОПГ, которая нападала на людей в клубах – МВД

В Киеве задержали двух членов "этнической организованной преступной группы", которые, по данным следствия, нападали на граждан в ночных клубах, подливая им сильнодействующие медпрепараты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По данным правоохранителей, в состав ОПГ входили выходцы из других стран. Они специализировались на разбоях в Киеве.

В МВД пишут, что задержанные посуточно арендовали квартиры, чтобы не привлекать внимание и оставаться незамеченными. С жертвами они знакомились в клубах и подливали им сильнодействующие медпрепараты при распитии алкоголя. Следствие установило три факта нападения группы на граждан, а также факт изнасилования.

Задержали мужчин в Киеве после очередного разбойного нападения, отмечают правоохранители. При досмотре у одного из задержанных нашли флакон с медпрепаратом.

Во время обысков в транспорте задержанных и по адресам временного проживания полиция изъяла портмоне, мобильные телефоны, часы, банковские карты, браслеты, серьги, кольца, цепи и медпрепарат.

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Задержанным объявили о подозрениях в разбое (ч. 1, 2, 4 ст. 187 УК) и изнасиловании (ч. 3, ст. 152). Они находятся под стражей.

11 августа сменился глава полиции Киева. Вместо Андрея Крищенко эту должность занял Иван Выговский.

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Марк Сировой

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