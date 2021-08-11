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Вместо Крищенко. Новым главой полиции Киева стал Выговский

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 13:04
Вместо Крищенко. Новым главой полиции Киева стал Выговский - Фото
Иван Выговский (скриншот видео Поліція Полтавщини, YouTube)
дополнено

Новым главой Главного управления полиции Киева стал Иван Выговский, до этого он был главой полиции Полтавской области. Об этом сообщил в эфире Украина 24 Андрей Крищенко, который подал в отставку с поста главы полиции Киева.

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"Только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева", – сказал Крищенко.

Причин своей отставки он так и не раскрыл, сказав, что "все когда-то заканчивается", а нынешняя ситуация "требует, возможно, новых руководителей и решений".

Выговский работает в правоохранительных органах с 1999 года. В 2015-16 годах был главой Очаковского отделения полиции в Николаевской области, в 2016-20-х – замглавы полиции Николаевской области, начальник следственного управления.

ДОПОЛНЕНО В 13:25. Назначение Выговского подтвердила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Глава МВД Денис Монастырский сказал, что его первым вызовом будет безопасность празднования Дня независимости. Он также сказал, что в приоритете столичной полиции должна быть борьба с угонами автомобилей, разбоями. Призвал Монастырский и уделять внимание мелким, бытовым преступлениям.

Выговский же сказал, что в приоритете будет борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах Киева.

Читайте также: Между Аваковым и Зеленским. Кто такой Монастырский и что при нем ждет МВД

Марк Сировой
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полиция киев андрей крищенко иван выговский Денис Монастырский
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