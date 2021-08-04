Кабмин уволил Геращенко из МВД и назначил Монастырскому двух новых замов

Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Об этом сообщил в Telegram нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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По словам Гончаренко, Кабмин не только уволил Геращенко из МВД, но и назначил новому министру внутренних дел Денису Монастырскому двух новых заместителей:

– Мэри Акопян (была директором Департамента международного сотрудничества МВД);

– Богдана Драпятого (руководил секретариатом правоохранительного комитета Верховной Рады, который до перехода в МВД возглавлял Монастырский).

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Марк Сировой

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