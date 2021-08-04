Кабмин уволил Геращенко из МВД и назначил Монастырскому двух новых замов
Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Об этом сообщил в Telegram нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.
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По словам Гончаренко, Кабмин не только уволил Геращенко из МВД, но и назначил новому министру внутренних дел Денису Монастырскому двух новых заместителей:
– Мэри Акопян (была директором Департамента международного сотрудничества МВД);
– Богдана Драпятого (руководил секретариатом правоохранительного комитета Верховной Рады, который до перехода в МВД возглавлял Монастырский).
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- Геращенко работал в МВД с сентября 2019 года, был заместителем уже бывшего министра Арсена Авакова.
- 13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада его утвердила.
- 16 июля Рада назначила новым главой МВД Монастырского. До прихода в парламент со Слугой народа Монастырский в частности числился помощником-консультантом Геращенко и заменил его в конкурсной комиссии по отбору членов Госбюро расследований.
- 21 июля Кабмин уволил первого замглавы МВД Сергея Ярового и замминистра Татьяну Ковальчук.
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