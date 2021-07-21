Кабмин уволил двух замов Авакова. Геращенко и Гогилашвили пока остаются

Сегодня Кабмин на своем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и замминистра Татьяну Ковальчук. Об этом в Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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Яровой занимал должность зама министра внутренних дел на протяжении более семи лет.

Кроме Ковальчук у Авакова было еще четыре заместителя: Сергей Гончаров, Катерина Павличенко, Александр Гогилашвили и Антон Геращенко.

Об их возможном увольнении ничего не известно.

Гогилашвили известен тем, что до назначения на должность в МВД был руководителем отдела по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации — частной сети реабилитационных центров для наркозависимых. Деятельность ассоциации поддерживает президент Владимир Зеленский.

На должности зама Авакова Гогилашвили заведовал соответствующим направлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В феврале 2020 года он анонсировал изменения в законодательство, которые должны ввести ответственность за "пропаганду" наркотиков и разрешить принудительное лечение наркозависимых.

Корреспондент LIGA.net задал Геращенко вопрос о его возможном увольнении. Он отказался комментировать.

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