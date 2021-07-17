"Пограничников точно заберут". Монастырский должен разделить МВД – Арахамия
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский должен разделить министерство, Госпогранслужбу у МВД точно заберут. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Арахамия сказал, что в планах монокоалиции – разбить МВД: отделить Нагцвардию и пограничников от полиции. По его словам, предыдущий глава МВД Арсен Аваков выступал против такой идеи.
"Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством. Поэтому одним из первичных заданий министра (Монастырского, – ред.) будет сделать нормальное разделение", – сказал он.
Нардеп отметил, что Госопогранслужбу у МВД "точно" заберут. Уже есть соответствующий законопроект – и служба должна быть подчинена Кабмину как отдельный центральный орган исполнительной власти.
Кому переподчинить Нацгвардию – вопрос "дискуссионный", хоть с 2019 года и есть законопроект о переподчинении ее президенту, говорит Арахамия. Вопрос о Миграционной службе – открыт, добавил он.
Арахамия также сказал, что Монастырский хочет пропасть из информационного поля на месяц, чтобы сделать аудит и потом рассказать о планах на пресс-конференции.
- 13 июля глава МВД Аваков подал в отставку после просьбы президента Владимира Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за". 16 июля Рада назначила Монастырского главой МВД.
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