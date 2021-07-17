UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Пограничников точно заберут". Монастырский должен разделить МВД – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 13:10
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский должен разделить министерство, Госпогранслужбу у МВД точно заберут. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Арахамия сказал, что в планах монокоалиции – разбить МВД: отделить Нагцвардию и пограничников от полиции. По его словам, предыдущий глава МВД Арсен Аваков выступал против такой идеи.

"Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством. Поэтому одним из первичных заданий министра (Монастырского, – ред.) будет сделать нормальное разделение", – сказал он.

Нардеп отметил, что Госопогранслужбу у МВД "точно" заберут. Уже есть соответствующий законопроект – и служба должна быть подчинена Кабмину как отдельный центральный орган исполнительной власти.

Кому переподчинить Нацгвардию – вопрос "дискуссионный", хоть с 2019 года и есть законопроект о переподчинении ее президенту, говорит Арахамия. Вопрос о Миграционной службе – открыт, добавил он.

Арахамия также сказал, что Монастырский хочет пропасть из информационного поля на месяц, чтобы сделать аудит и потом рассказать о планах на пресс-конференции.

Читайте также: "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госпогранслужба мвд арсен аваков нацгвардия Давид Арахамия Денис Монастырский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 