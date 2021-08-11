Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева

Глава управления полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

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"Я подал рапорт об отставке. Вчера его приняли", – написал он.

Крищенко поблагодарил полицейских, сказал, что гордится работой своей команды, но не уточнил, что стало причиной его отставки.

Крищенко был главой полиции Киева с 2015 года. До этого возглавлял Главное управление внутренних дел Харькова (2015 год), Управление по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области (декабрь 2014-го), был и. о. главы Славянской райгосадминистрации в 2014 году и занимал ряд других должностей в правоохранительных органах.

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Марк Сировой

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