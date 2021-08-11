UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 09:12
Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева - Фото
Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко (фото - mvs.gov.ua)

Глава управления полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я подал рапорт об отставке. Вчера его приняли", – написал он.

Крищенко поблагодарил полицейских, сказал, что гордится работой своей команды, но не уточнил, что стало причиной его отставки.

Крищенко был главой полиции Киева с 2015 года. До этого возглавлял  Главное управление внутренних дел Харькова (2015 год), Управление по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области (декабрь 2014-го), был и. о. главы Славянской райгосадминистрации в 2014 году и занимал ряд других должностей в правоохранительных органах.

Читайте также: "Пограничников точно заберут". Монастырский должен разделить МВД – Арахамия

Читайте также: Между Аваковым и Зеленским. Кто такой Монастырский и что при нем ждет МВД

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция киев отставка мвд андрей крищенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 