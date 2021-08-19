Пропагандировали "Новороссию". СБУ разоблачила пророссийскую ботоферму в Луцке

В Волынской области в Луцке СБУ разоблачила мощную ботоферму, которую финансировали представители России, сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, злоумышленники по заданию кураторов призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности Украины, в том числе агитировали за создание "Малороссии" и "Новороссии" и присоединения востока Украины к "великой России".

Злоумышленники использовали спецоборудование для анонимизации связи, которое разместили по шести подпольным адресам, а для распространения деструктивных публикаций создали тысячи фейковых аккаунтов, сообщили в СБУ.

Во время обысков были изъяты GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карты, более 1000 сим-карт, финансовые документы и другие материалы, которые следствие считает доказательствами противоправной деятельности.

По данным следствия, злоумышленники получали деньги в иностранной валюте через российские платежные системы, один из организаторов ботофермы – житель Луцка.

Открыто уголовное дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и компьютерных сетей и посягательстве на территориальную целостность Украины.

8 мая 2021 года СБУ заявила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

21 мая стало известно о блокировании аналогичной ботофермы в Чернигове.

24 мая в СБУ заявили, что "накрыли" ботоферму в Черкассах.

26 июля СБУ блокировала ботоферму в Ивано-Франковской области.

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Денис Юдин

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