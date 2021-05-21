СБУ заявила о блокировании в Чернигове ботофермы, которой управляли из России

Служба безопасности заявила, что ее киберспециалисты в Чернигове прекратили деятельность ботофермы, администрирование которой осуществлялось из России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, выполняющие указания из РФ исполнители использовали почти 2500 бот-аккаунтов.

Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму фигуранты распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения.

В частности, по данным СБУ, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя.

Кроме того, в спецслужбе сообщили, что боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

В СБУ заявляют, что исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, проводили сделки в санкционных электронных платежных системах.

Правоохранители информируют, что во время обыска по месту жительства человека, которого подозревают в организации ботофермы, изъяли:

- семь 16-ти канальных GSM-шлюзов;

- два SIM-банка на 128 карточек каждый;

- 370 сим-карт российского мобильного оператора;

- три ноутбука, через которые осуществлялось управление телекомоборудования ботофермы.

Продолжается досудебное следствие.

8 мая СБУ заявила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

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Наталия Медведева

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