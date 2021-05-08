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СБУ: В Одессе разоблачены интернет-агитаторы – хотели дестабилизировать ситуацию в городе

08.05.2021, 13:20
СБУ: В Одессе разоблачены интернет-агитаторы – хотели дестабилизировать ситуацию в городе - Фото
СБУ раскрыла ботоферму в Одессе (Фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение неправдивой информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут показываться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников", – заявляют в СБУ.

Также они распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, говорят в спецслужбе, уточняя, что информационные материалы должны были создать предусловия для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая. 

В СБУ открыли дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Владислав Сердюк
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сбу одесса ботоферма
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