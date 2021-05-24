СБУ заявила о блокировании пророссийской ботофермы в Черкассах – фото
Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты заблокировали ботоферму в Черкассах. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.
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По данным спецслужбы, интернет-агитаторы использовали ботоферму для дестабилизации ситуации в Украине и в интересах гибридной агрессии РФ.
Сотрудники СБУ установили, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобке своего частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.
В СБУ сообщили, что боты распространяли дезинформацию о событиях на временно оккупированных территориях Донбасса и пророссийскую пропаганду.
Во время обыска правоохранители изъяли:
- компьютерную технику со специализированным программным обеспечением;
- телекоммуникационное оборудование;
- более 400 сим-карт.
Следствие продолжается, СБУ работает над установлением других лиц, причастных к деятельности ботофермы.
- 8 мая СБУ заявила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.
- 21 мая стало известно о блокировании аналогичной ботофермы в Чернигове.
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