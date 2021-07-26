Заказы из России и "зарплата" в рублях: СБУ заявила о блокировании мощной ботофермы

СБУ заявляет о ликвидации мощной ботофермы, которая выполняла задачи заказчиков из России и получала "зарплату" в рублях. Для регистрации фейковых аккаунтов в соцсетях организатор ботофермы с начала года использовал 12 000 SIM-карт, передает пресс-служба СБУ.

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Как утверждают в спецслужбе, ботоферму в Ивано-Франковской области организовал специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Он использовал SIM-карты украинских и российских мобильных операторов. Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках, а заказчиками выступали клиенты из РФ.

В СБУ сообщают, что "мощности" ботофермы использовали для масштабного искажения реального положения вещей: для накрутки просмотров и комментариев в соцсетях.

В ходе обысков у организатора оперативники нашли и изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и спецоборудование, а также почти три тысячи SIM-карт.

Организатору готовят подозрение по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей. Максимальный срок по статье – до трех лет тюрьмы.

8 мая СБУ заявила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

21 мая стало известно о блокировании аналогичной ботофермы в Чернигове.

24 мая в СБУ заявили, что "накрыли" ботоферму в Черкассах.

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Оксана Житнюк

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