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22-летний житель Житомирской области осужден на восемь лет за работу на ФСБ России

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 17:53
22-летний житель Житомирской области осужден на восемь лет за работу на ФСБ России - Фото
В Бердичевском суде (Фото: пресс-служба СБУ)

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил к восьми годам лишения свободы агента ФСБ России, задержанного сотрудниками контрразведки Службы безопасности в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частях региона.

Осужденный проводил видеосъемку объектов подразделений Сил спецопераций ВСУ на территории Житомирской области.

Он подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Отдельной задачей от ФСБ РФ было получение персональной информации о руководящем и личном составе подразделения ССО: месте жительства, образе жизни, личном транспорте и маршрутах передвижения.

С момента задержания и до сих пор подозреваемый постоянно находился под стражей. Сегодня суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

  • 31 августа контрразведка СБУ разоблачила подготовку убийства украинского специалиста по разработке вооружения, задержали агента ФСБ России. 

Читайте также: СБУ: Контрразведка взяла под Житомиром "агента" ФСБ РФ – видео задержания

Наталия Медведева
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агент ФСБ сбу фсб рф
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