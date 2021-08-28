СБУ: В Киеве накрыли ботоферму, за деньги РФ 15 000 ботов критиковали Крымскую платформу
В Киеве ликвидировали мощную ботоферму, которая по заказу и за деньги России критиковала Крымскую платформу и распространяла антиукраинские лозунги в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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В СБУ пишут, что это были попытки информационно-подрывной деятельности российских спецслужб против Украины. Ботофермой руководили четверо жителей Киева, которые переоборудовали для этого офис в центре столицы, утверждают в спецслужбе.
Как сообщается, с помощью ботов они распространяли в соцсетях антиукраинские лозунги и фейки о результатах саммита Крымской платформы якобы от имени "простых граждан". Всего в ботоферме было 15 000 аккаунтов, записи распространялись в основном через Facebook, TikTok и Instagram.
Четверо киевлян получали за это деньги из России через запрещенные платежные системы, утверждают правоохранители. Во время обысков СБУ изъяла 300 интернет-модемов, несколько тысяч сим-карт, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику.
Открыто уголовное дело по статье о незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем (ст. 361 УК). Следственные действия продолжаются.
Вчера СБУ тоже сообщала о ликвидации ботофермы, которая пыталась дискредитировать Крымскую платформу. Она была организована в Херсоне.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
- После саммита Россия начала угрожать участникам Крымской платформы.
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