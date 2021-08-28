СБУ: В Киеве накрыли ботоферму, за деньги РФ 15 000 ботов критиковали Крымскую платформу

В Киеве ликвидировали мощную ботоферму, которая по заказу и за деньги России критиковала Крымскую платформу и распространяла антиукраинские лозунги в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В СБУ пишут, что это были попытки информационно-подрывной деятельности российских спецслужб против Украины. Ботофермой руководили четверо жителей Киева, которые переоборудовали для этого офис в центре столицы, утверждают в спецслужбе.

Как сообщается, с помощью ботов они распространяли в соцсетях антиукраинские лозунги и фейки о результатах саммита Крымской платформы якобы от имени "простых граждан". Всего в ботоферме было 15 000 аккаунтов, записи распространялись в основном через Facebook, TikTok и Instagram.

Четверо киевлян получали за это деньги из России через запрещенные платежные системы, утверждают правоохранители. Во время обысков СБУ изъяла 300 интернет-модемов, несколько тысяч сим-карт, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем (ст. 361 УК). Следственные действия продолжаются.

Вчера СБУ тоже сообщала о ликвидации ботофермы, которая пыталась дискредитировать Крымскую платформу. Она была организована в Херсоне.

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Марк Сировой

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