Дискредитировали Крымскую платформу: СБУ заявила о разоблачении интернет-агентов РФ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы "вражеских интернет-агитаторов" в Херсоне. По заданию российских спецслужб, они пытались дискредитировать в сети Крымскую платформу, сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинские киберспециалисты заявляют, что интернет-агитаторы, по заданию "кураторов", призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ Украины. Кроме этого, российские спецслужбы якобы давали "агентам" задачи по дискредитации Крымской платформы, участников и результатов саммита.

Как сообщают в СБУ, агитаторы публиковали посты от имени "лидеров общественного мнения" и ежемесячно получали "зарплату" через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

По данным СБУ, в группу входило несколько жителей Херсона. Информацию для своих постов в соцсетях они получали с пропагандистских сайтов России и террористических организаций ДНР и ЛНР.

У "агентов" провели обыски, была найдена и изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Одному из участников организации сообщили о подозрении по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

26 июля 2021-го СБУ блокировала ботоферму в Ивано-Франковской области.

19 августа сообщалось, что в Луцке СБУ разоблачила мощную ботоферму, которую финансировали представители России.

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