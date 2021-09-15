Взрыв машины в Днепре. СБУ расследует теракт: убит ветеран АТО и спикер ГСЧС области
15.09.2021, 12:40
Дарья Гречишева, спикер ГСЧС в Днепропетровской области (фото - ДСНС України)
Взрыв автомобиля в Днепре будет расследовать Служба безопасности Украины по статье о теракте. Об этом сообщил LIGA.net спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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Он отметил, что в результате взрыва погибли два человека – спикер Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области и член общественной патриотической организации.
Ранее сообщалось, что имя погибшей женщины – Дарья Гречищева, а погибший мужчина – ветеран Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак.
По словам Дехтяренко, открыто уголовное дело о теракте. СБУ проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства взрыва и причастных к нему людей.
- Сегодня утром в Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека. Полиция показала видео с места происшествия.
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