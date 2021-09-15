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Полиция опубликовала видео с места взрыва автомобиля в Днепре видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 11:35
Взрыв автомобиля в Днепре (фото - полиция Днепропетровской области)
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Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области опубликовала в YоuTube видео с места взрыва автомобиля в Днепре, который произошел сегодня утром около 9:00.

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В результате взрыва погибли мужчина и женщина, их личности установлены.

Открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "террористический акт". 

На месте происшествия работают следователи, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и руководство областной полиции.

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Денис Юдин
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