Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области опубликовала в YоuTube видео с места взрыва автомобиля в Днепре, который произошел сегодня утром около 9:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате взрыва погибли мужчина и женщина, их личности установлены.

Открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "террористический акт".

На месте происшествия работают следователи, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и руководство областной полиции.

8 августа в Кривом Роге мужчина взорвал гранату: он лишился ноги, а трое полицейских получили ранения.

Читайте также: В Киевской области произошел взрыв на заводе: пять человек увезли в больницу

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.