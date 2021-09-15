Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области опубликовала в YоuTube видео с места взрыва автомобиля в Днепре, который произошел сегодня утром около 9:00.
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В результате взрыва погибли мужчина и женщина, их личности установлены.
Открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "террористический акт".
На месте происшествия работают следователи, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и руководство областной полиции.
- 8 августа в Кривом Роге мужчина взорвал гранату: он лишился ноги, а трое полицейских получили ранения.
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