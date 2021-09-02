СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении рекламного агентства, которое разрабатывало "информационные кампании" для террористических организаций ДНР и ЛНР, а также для оккупантов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Киберспециалисты заявляют, что киевская фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламисты разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали на оккупированных территориях Донбасса, в Крыму, а также распространяли через местные так называемые СМИ.

В найденных СБУ архивах агентства за предыдущие годы есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", агитация с ликвидированными главарями террористической ДНР Александром Захарченко и Моторолой, а также с оккупантом Крыма Сергеем Аксеновым.

По предварительным данным СБУ, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется из РФ.

СБУ проводит расследование по статье о создании террористической группы или террористической организации. В офисах и по месту жительства фигурантов прошли обыски.

31 августа 2021-го СБУ заявила о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награду от Минобороны РФ.

В этот же день СБУ сообщала о разоблачении агента ФСБ, который готовил покушение на украинского военного специалиста.

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