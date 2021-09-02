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02.09.2021, 13:16

СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото

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СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото
СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото
СБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фотоСБУ: Киевская фирма "рекламировала" партию Путина, Захарченко и Моторолу – фото

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении рекламного агентства, которое разрабатывало "информационные кампании" для террористических организаций ДНР и ЛНР, а также для оккупантов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Киберспециалисты заявляют, что киевская фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламисты разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали на оккупированных территориях Донбасса, в Крыму, а также распространяли через местные так называемые СМИ.

В найденных СБУ архивах агентства за предыдущие годы есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", агитация с ликвидированными главарями террористической ДНР Александром Захарченко и Моторолой, а также с оккупантом Крыма Сергеем Аксеновым.

По предварительным данным СБУ, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется из РФ.

СБУ проводит расследование по статье о создании террористической группы или террористической организации. В офисах и по месту жительства фигурантов прошли обыски.

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Теги: Крым, киев, сбу, реклама, днр, единая россия, лнр, агентство
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