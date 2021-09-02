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Демсокира заявила о давлении СБУ на типографии из-за ее газеты. В спецслужбе отрицают

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 12:18
Демсокира заявила о давлении СБУ на типографии из-за ее газеты. В спецслужбе отрицают - Фото
Газета Правдоруб (фото - Демократична сокира, Facebook)

Один из сооснователей партии Демократична сокира Виктор Трегубов утверждает, что Служба безопасности Украины давит на типографии из-за выпуска партийной газеты. В пресс-службе СБУ сказали LIGA.net, что это не соответствует действительности.

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11 августа Трегубов написал, что были проблемы с выпуском пятого номера партийной газеты Правдоруб, в которой критикуют президента Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и Офис президента.

"Нам последовательно отказала более чем дюжина типографий во всех уголках Украины. Большинство из них не объяснили причин. Некоторые объяснили. Ко всем пришла Служба безопасности Украины, а именно – Департамент защиты национальной государственности", – написал он.

Трегубов утверждает, что типографиям "было вежливо объяснено, что печать тиража Правдоруба, и шире – сотрудничество с Демократичной сокирой не в их интересах".

При этом Трегубов признал, что не может ничего доказать. Он утверждает, что переговоры с типографиями велись по телефону и не под запись.

LIGA.net в тот же день обратилась за комментариями в СБУ с официальным запросом и получила ответ 31 августа.

"Информация, распространенная в СМИ о якобы давлении сотрудниками СБУ на типографии, не соответствует действительности", – говорится в ответе.

В СБУ также заверяют, что действуют исключительно в рамках закона на основе внепартийности.

Марк Сировой
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сбу газета Виктор Трегубов демократична сокира типографии правдоруб
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